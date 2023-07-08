Около 41% абитуриентов по программам СПО выбирают технические специальности

В Петербургских ВУЗах подготовили 11 тысяч мест для студентов, которые планируют поступить в этом году на программы среднего профессионального образования.

Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Более 30 ВУЗов города на Неве готовятся принять студентов не только по программам высшего образования, но и по направлениям среднего профессионального. Из них 26 государственных учреждений и пять частных. Об этом сообщает городская Администрация.

В частности, всего на программы СПО в этом году смогут поступить 11 тысяч первокурсников. Больше всего среди специальностей среднего звена востребованы технические направления. Их выбирает 41,1% абитуриентов.

Еще около 21,5% проступающих приходится на экономические и управленческие направления, а также сервиса и туризма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице в 2023 году 379 выпускников написали ЕГЭ на максимальное количество баллов.