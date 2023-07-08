Почти 380 петербуржцев справились безупречно с ЕГЭ

В Петербурге в 2023 году 379 выпускников написали ЕГЭ на максимальное количество баллов.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Бывшие школьники города на Неве наконец узнали свои результаты по Единому государственному экзамену. Предварительные итоги подвели накануне. Выяснилось, что в Петербурге в этом году 379 выпускников выполнили все задания на «отлично». Об этом сообщает РБК.

Экзамен по русскому языку показался «стобальникам» легче всего. Максимальное количество баллов по этому предмету набрал 161 выпускник. Еще 80 человек смогли блестяще справится с испытаниями по литературе.

Также, сразу 17 петербуржцев получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители страны за период ЕГЭ смогли поднять продажи успокоительных на 16%. Всего люди потратили с 26 мая по 20 июня 382 миллиона рублей на глицин.