Жители России подняли продажи глицина за период ЕГЭ
Жители страны за период ЕГЭ смоли поднять продажи успокоительных на 16%. Всего люди потратили с 26 мая по 20 июня 382 миллиона рублей на глицин.
Похоже, что последний месяц для россиян стал стрессовым. Ведь как подсчитали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», за период проведения ЕГЭ люди стали чаще покупать глицин и другие седативные средства. Об этом сообщает «МК в Ленобласти».
В целом, рост спроса на растительные успокоительные с 26 мая по 20 июня составил 16 % по сравнению с показателями на начало года. А глицин по этим показателям вырос на 11%.
Если посчитать в упаковках, то в сутки за последнее время жители страны покупали около 61 тысяч пачек. А шесть месяцев назад мы брали в день только 55 тысяч упаковок.
Таким образом, люди за время проведения единого государственного экзамена потратили около 382 миллионов рублей на глицин. Наибольшую популярность он приобрел в Тверской области. Там на тысячу жителей куплено 765 упаковок лекарства.