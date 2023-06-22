Жители России подняли продажи глицина за период ЕГЭ

Жители страны за период ЕГЭ смоли поднять продажи успокоительных на 16%. Всего люди потратили с 26 мая по 20 июня 382 миллиона рублей на глицин.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Похоже, что последний месяц для россиян стал стрессовым. Ведь как подсчитали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», за период проведения ЕГЭ люди стали чаще покупать глицин и другие седативные средства. Об этом сообщает «МК в Ленобласти».

В целом, рост спроса на растительные успокоительные с 26 мая по 20 июня составил 16 % по сравнению с показателями на начало года. А глицин по этим показателям вырос на 11%.

Если посчитать в упаковках, то в сутки за последнее время жители страны покупали около 61 тысяч пачек. А шесть месяцев назад мы брали в день только 55 тысяч упаковок.

Таким образом, люди за время проведения единого государственного экзамена потратили около 382 миллионов рублей на глицин. Наибольшую популярность он приобрел в Тверской области. Там на тысячу жителей куплено 765 упаковок лекарства.