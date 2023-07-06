В Петроградском районе Kia Rio снесла юного самокатчика, попытавшегося проскочить на красный
В Петроградском районе школьник на самокате попытался проехать на красный по пешеходному переходу, но влетел в иномарку. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло 5 июля около семи вечера на улице Ждановской. Тогда 43-летний мужчина, управляя чужой Kia Rio, на регулируемом пешеходном переходе наехал на юного самокатчика. Мальчик попытался проскочить на красный свет, не слезая с транспортного средства.
В результате 15-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Оказалось, что школьник проживает в Екатеринбурге.
Водитель, сбивший подростка, в 2023 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. По факту произошедшего организовали проверку.
Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе мужчина, уже неоднократно нарушивший ПДД, сбил 11-летнего мальчика на самокате.