В Красногвардейском районе заядлый нарушитель ПДД сбил 11-летнего мальчика на самокате

Юный самокатчик попал под колеса иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе в Красногвардейском районе. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 мая около восьми вечера 27-летний неработающий житель Воронежа, управляя чужим Chevrolet, следовал по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны в сторону улицы Лесопарковой. Внезапно по нерегулируемому пешеходному переходу проехал 11-летний мальчик на самокате. Водитель не успел остановиться и совершил наезд на ребенка.

В результате четвероклассник с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытой травмой живота отправился в детскую больницу. Пострадавшего забрали в тяжелом состоянии.

Известно, что автомобилист к административной ответственности в 2023 году привлекался уже 25 раз за большое количество нарушений ПДД. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосненском районе после ДТП погибла 22-летняя девушка. В совершении преступления подозревается 49-летний житель Колпино, который сбежал с места происшествия.