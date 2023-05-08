Нетрезвый водитель сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП в Тосненском районе

В Тосненском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 22-летняя девушка. В совершении преступления подозревается 49-летний житель Колпино, который покинул место преступления сразу же, как оно произошло.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье нетрезвый водитель совершил наезд на двух девушек в Тосненском районе и скрылся с места преступления.

В результате аварии, 22-летняя девушка скончалась на месте от полученных травм, а 18-летняя пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга с травмой шейного позвонка в тяжелом состоянии госпитализирована в местную больницу.

Также врачи диагностировали у девушки тупую травму грудной клетки, ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника и множественные ссадины верхних и нижних конечностей.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан в этот же вечер недалеко от места ДТП. Им оказался нетрезвый 49-летний водитель Kia Sportage.

В отношении автомобилиста составлены протоколы по статьям 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) и по 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) КоАП РФ. Мужчину отправили в спецприемник.

Известно, что в 2022 году водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 11 раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что школьник на колесах маминой иномарки уезжая от полицейских въехал в их машину в районе Новосаратовки.