Школьник на колесах маминой иномарки уезжая от полицейских въехал в их машину в районе Новосаратовки

Школьник из Петербурга угнал мамин BMW 320d, на котором, поиграв в догонялки с полицией, наехал на служебную машину. Лихача доставили в отдел полиции, откуда после разбирательств его забрала мама.

В четверг в полицию обратилась 39-летняя петербурженка, рассказав о том, что ее сын подросток угнал у нее машину. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ МВД по Петербургу.

Обнаружить 14-летнего школьника на колесах удалось в одного из домов по Октябрьской набережной. Правоохранители начали преследовать автомобиль и неоднократно требовали у подростка остановить машину, однако юный лихач лишь игнорировал и задорно прибавлял газ до тех пор, пока не попал в ДТП.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу

Авария произошла на отрезке пути от Новосаратовки к Покровской улице, где подросток, не справившись с управлением, наехал на служебный автомобиль.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу

Известно, что в результате наезда никто не пострадал.

На данный момент правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу

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