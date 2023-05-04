Военный грузовик торопился на репетицию, но вместо этого застрял в ограждении на КАД
Военная техника, ехавшая репетировать День Победы устроила аварию на КАД. Один из грузовиков пртаранив отбойник на автодороге, перекрыл одну полосу движения.
Военный грузовик, направлявшаяся на репетицию празднования Парада Победы в Петербурге, однако не справился с управлением и протаранил металлический отбойник на КАДе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие случилось на 83-м километре объездной автодороги в четверг, 4 мая. Видео аварии распространились в социальных сетях.
На кадрах видно, что рядом с попавшей в аварию машиной находится еще один военный грузовик, УАЗ и три машины сотрудников ГИБДД.
Техника цвета хаки с георгиевской лентой и красной звездой на борту в результате аварии заняла одну полосу дорожного движения по КАД.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге отменили воздушную часть представления в честь Парада Победы.