Военный грузовик торопился на репетицию, но вместо этого застрял в ограждении на КАД

Военная техника, ехавшая репетировать День Победы устроила аварию на КАД. Один из грузовиков пртаранив отбойник на автодороге, перекрыл одну полосу движения.

Фото: Скриншот видео из группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Военный грузовик, направлявшаяся на репетицию празднования Парада Победы в Петербурге, однако не справился с управлением и протаранил металлический отбойник на КАДе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на 83-м километре объездной автодороги в четверг, 4 мая. Видео аварии распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, что рядом с попавшей в аварию машиной находится еще один военный грузовик, УАЗ и три машины сотрудников ГИБДД.

Техника цвета хаки с георгиевской лентой и красной звездой на борту в результате аварии заняла одну полосу дорожного движения по КАД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге отменили воздушную часть представления в честь Парада Победы.