В Петербурге отменили воздушную часть представления в честь Парада Победы

В Петербурге отменили воздушное представление в честь Дня Победы в связи с обеспечением безопасности граждан. Остальные привычные в этот день мероприятия пройдут на Дворцовой площади.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Празднование Дня Победы в Петербурге в этом году пройдет без воздушной части. Об этом сообщает КП.

Отмена Парада Победы в воздухе отменили в рамках безопасности горожан на публичном мероприятии. Начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Александр Равин отмечает, что другой день проведения воздушной части парада также не рассматривается.

Равин подчеркнул, что вместе с тем, никаких особых мер безопасности предпринимать не будут, ограничившись усилением обычных мер.

Празднование Дня Победы в Петербурге состоится 9 мая на Дворцовой площади. В связи с этим Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади будет перекрыт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что часть «Колы» перекроют в связи с Днем Победы