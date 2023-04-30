Часть «Колы» перекроют в связи с Днем Победы

В районе памятника «Долина Славы» на участке основной автомобильной дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1456-го по 1458-й километр будут ограничения на движение транспорта. Ограничение движение транспортных средств связано с празднованием Дня Победы.

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В воскресенье, 30 апреля, в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщили о перекрытии дорог. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 6 мая в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, в этот же день в период с 08:00 до 18:00 на участке «Колы» с 1429-го по 1470-й километр будет запрещено движение грузовых транспортных средств, в том числе тех, которые перевозят опасные грузы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предупреждает всех водителей о возможных проблемах на дорогах в ближайшую неделю.