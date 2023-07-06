В ЦБ РФ прокомментировали обрушение курса рубля

В четверг, 6 июля, курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже превысил 93 рубля, а евро переросло 102 рубля. Такие показатели наблюдаются впервые с конца марта 2022 года. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Центробанке РФ.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ходе Финансового конгресса Банка России глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что движение рубля сейчас во многом определяет динамика внешней торговли, включая сокращение экспорта и снижением стоимости нефти. Тем не менее, плавающий курс положительно сказывается на экономике, при этом попытки повлиять на него могут закончиться девальвацией.

Набиуллина попросила не строить «теории заговора» о слабом рубле в интересах бюджета. Также подчеркивается, что в настоящее время сложившаяся динамика несет проинфляционные риски, что будет учтено при принятии решений по ключевой ставке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что скачок курса иностранной валюты в банках Северной столицы начали замечать еще 24 июня.