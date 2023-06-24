В петербургских банках 24 июня резко подскочил курс доллара и евро

В субботу жители Петербурга заметили существенный рост курса иностранной валюты в местных банках.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Цифры начали меняться в ночь с 23 на 24 юня. Тогда пункты обмена валют в Санкт-Петербурге резко повысили курсы доллара, евро и юаня, сообщает АБН.

В частности, центр обмена СКВ на Лиговской на утра субботы установил курс американской валюты на уровне 105 рублей за доллар, а курс евро подскочил до 112 рублей. В тоже время юани можно было обменять за 13,5 рублей.

Вместе с этим курс, утвержденный Банком России, пока держится на отметках в 84,1 рубля за доллар и 91,5 рублей за евро.