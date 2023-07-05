Петербуржцам продемонстрировали, как выглядит Петроградский район после введения платной парковки

На территории Петроградского района Санкт-Петербурга с 1 июля начала функционировать платная парковка. Горожанам рассказали об изменениях, последовавших за нововведением.

Фото: Neva.Today

Известно, что в общей сложности платная парковка охватывает 141 улицу. Здесь появилось 10 тысяч парковочных мест, что в перспективе может разгрузить дороги и избавить район от хаотично оставленного транспорта.

Пресс-служба городского центра управления парковками Санкт-Петербурга показала, как сейчас выглядит обновленный Петроградский район. Так, дороги стали свободнее от транспорта, за счет чего увеличилась их пропускная способность. В час пик это может значительно облегчить жизнь горожанам.

Фото: пресс-служба центра управления парковками Петербурга

Фото: пресс-служба центра управления парковками Петербурга

До этого транспортный инженер, главный эксперт ассоциации «Пошли-поехали», главный инженер OTS Lab Дмитрий Баранов также отмечал пользу введения платных парковок. По мнению эксперта, городам-миллионникам они необходимы.

Уточняется, что такое нововведение способно избавить Петербург от парковочного хаоса. Так, использование машины даже всего на протяжении 1,5-2 часов в день требует немалого пространства, а неправильная парковка не только являются причиной пробок, но и представляет опасность для пешеходов. При введении платной парковки горожане все еще могут пользоваться автомобилями, однако прибегать к этому будут более осознанно, считает специалист.

В свою очередь, автоэксперт, участник рабочей группы Законодательного Собрания Петербурга по проблемам платных парковок Дмитрий Попов заметил, что растущее количество транспорта на территории региона приведет к росту пробок и заторов, что может предотвратить платная парковка.

Согласно статистике, которую собрали специалисты уже после нововведения в Центральном районе, время вечернего часа пик удалось урезать на 40 минут, При этом увеличилась средняя скорость транспорта (до 22,2 километра в час), а перегруженность дорог уменьшилась на 16 %.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в платные парковки в Северной столице уменьшили перегруженность дорог на 16%.