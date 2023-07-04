Платные парковки в Петербурге уменьшили перегруженность дорог на 16%

В Петербурге заработала еще одна платная парковка. Эксперты рассказали, как с введением ЕГПП сократились заторы в центре города.

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В Северной столице с 1 июля заработала еще одна зона платной парковки. Она была организована на 141 улице в Петроградском районе. Территория предполагает более 10 тысяч мест для машин, из которых не менее 10% предназначены для людей с ограниченными возможностями и перевозящих их лиц. Об этом сообщает Neva.Today.

Панируется, что это введение позволит разгрузить центр Петербурга от излишней запаркованности. Подобное уже сработало в Адмиралтейском и Центральном районах. Перегруженность дорог на этих территориях снизилась на 16%, а скорость машин увеличилась до 22,2 км/ч. Это позволило уменьшить время прибытия экстренных служб в два раза.

Проблемы, которые возникли за период работы Единого городского парковочного пространства были связаны только с поведением желающих сэкономить водителей. Они заполняли открытые дворы. Но жители боролись с такими автомобилистами шлагбаумами.

По словам автоэксперта Святослава Данилова, вопрос упрощения процедуры закрытия дворов уже обсуждается в городском парламенте.

Тем не менее находятся водители, которые оставляют автомобиль на платной парковке, но все равно не желают за нее платить, закрывая номерные знаки разными предметами. В таком случае пешие полицейские вручную очищают госномера и составляют протокол, либо автомобили эвакуирует Комитет по транспорту города.

Как рассказал автоэксперт Дмитрий Попов, в 2017-1018 годах въезд в центр Петербурга хотели и вовсе сделать платным. Однако властям удалось найти более мягкое решение по разгрузке дорог. В противном случае пробки бы лишь продолжили увеличиваться по мере роста автомобилизации населения. Сейчас же отмечается, что вечерний час пик в Центральном районе наоборот сократился на 40 минут.