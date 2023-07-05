Площадь пожара в ангаре с покрышками на Салова увеличилась в несколько раз и достигла тысячи «квадратов»
Во Фрунзенском районе огонь охватил ангар с покрышками. Пожар тушат по повышенному рангу, существует угроза взрыва.
Сообщение о возгорании в ангаре на пульт диспетчера поступило в час дня 5 июля. Всего за полтора часа огонь охватил тысячу квадратных метров площади. В пресс-службе МЧС уточнили, что полыхают готовая продукция и автомобильные шины.
Повышенный ранг пожару присвоили спустя час. В настоящее время девять машин от МЧС и 41 спасатель тушат возгорание по второму номеру.
Сведения о пострадавших не поступали. Все детали и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Лиговском проспекте больше 30 спасателей тушили пожар, охвативший три сотни квадратных метров.