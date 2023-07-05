На Лиговском проспекте больше 30 спасателей тушили пожар, охвативший три сотни «квадратов»

Накануне вечером в Московском районе загорелось кирпичное здание. В результате огонь охватил 300 квадратных метров площади, поэтому понадобилась помощь больше 30 специалистов.

Фото: Baltphoto

Сообщение о возгорании пульт диспетчера поступило около 4 июля около 18:44 вечера. Уточнялось, что в кирпичном одноэтажном здании на Лиговском проспекте огонь распространился на площади 300 «квадратов». Сама постройка имеет размеры 15х20 метров.

Пожарно-спасательные подразделения сразу же начали работать по дополнительному номеру 1-БИС. Локализовать возгорание удалось в 19:39, а в 20:28 пожар полностью ликвидировали.

В настоящее время сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали 8 машин МЧС и 32 человека личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после пожара на улице Турку во Фрунзенском районе, который потушили примерно за 20 минут, в больницу попали два человека. Еще один пострадавший погиб сразу же.