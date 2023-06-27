После квартирного пожара на Турку из трех пострадавших одного спасти не удалось

После пожара во Фрунзенском районе, на тушение которого потребовалось около 20 минут, в больницу попали два человека. Еще один пострадавший сразу же погиб.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 27 июня около 16:25. Уточнялось, что огонь охватил четырехкомнатную квартиру в жилом доме на улице Турку.

Как сообщает «Патрульный Петербурга» со ссылкой на данные спасателей, к моменту прибытия специалистов огонь распространился на площади десть квадратных метров. Потушить его смогли быстро, — в 16:43 пожар был ликвидирован.

Бороться с огнем выехали 15 человек личного состава и три машины от МЧС. На месте инцидента обнаружили двух пострадавших, которых экстренно госпитализировали. Еще один человек оказался мертв.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Причины пожара уточняются.