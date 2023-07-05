В квартире на Стрельбищенской мужчина связал знакомую поясом от кимоно и под угрозой ножа лишил ее крупной денежной суммы

Во Фрунзенском районе произошел разбой в квартире местной жительницы. Женщина лишилась денег после угроз знакомого, пришедшего в гости.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло на Стрельбищенской улице. Около пяти утра 4 апреля к правоохранителям обратилась 39-летняя гражданка, пояснившая, что на нее напали в собственной квартире. По словам пострадавший, ее 38-летний знакомый пришел к ней в гости. В какой-то момент он связал женщину поясом от кимоно, и, угрожая ножом, с помощью ее мобильного телефона перевел на свой счет 203 тысячи рублей. Затем злоумышленник скрылся, прихватив с собой устройство.

В настоящий момент мужчину ищут. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Известно, что мужчина уже был судим за умышленное повреждение имущества, побои, мошенничество и наркотики.

Также в 2017 году злоуымшленник нанес мужчине колото-резаное ранение брюшной стенки, после чего получил 11 лет лишения свободы, но в 2022 году был освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа Президента РФ «О помиловании». В настоящее время разыскиваемый под административным надзором не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе мужчину жестоко избили в собственной квартире.