Злоупотребил гостеприимством: в Петербурге мужчину избили в собственной квартире

В Невском районе мужчина избил своего знакомого после совместного распития алкоголя. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в понедельник, 3 июля в больницу поступил мужчина с многочисленными травмами. Пострадавший был в тяжелом состоянии. Однако сумел рассказать, что его избил знакомый.

Как стало известно полицейским, в этот день петербуржец пригласил к себе в гости малознакомого мужчину. Вместе они распивали спиртные напитки. Но на фоне внезапной ссоры, собутыльник решил избить хозяина квартиры.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим. А в конце прошлого года задерживался под подписку о невыезде по уголовному делу по статье 115 части 2 пункта «в» УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Дело было прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам.

Сейчас мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла драка среди подростков. Главными фигурантками стали девочки, которых рассорила электронная сигарета.