В Кудрово девочка-подросток избила соперницу за электронную сигарету

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла драка среди подростков. Главными фигурантками стали девочки, которых рассорила электронная сигарета. Произошедшим заинтересовались правоохранители.

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В Кудрово произошла драка между девочками-подростками. Причиной конфликта стал вейп, сообщает Neva.Today.

Разногласия у девочек возникли в минувшие выходные. Выяснилось, что драка произошла в присутствии нескольких подростков, которые решили не разнимать соперниц, в то время как одна уронила вторую на асфальт, а вторая нанесла ей множество ударов по лицу кулаком.

Произошедшим заинтересовались правоохранители. На данный момент проводится ряд следственных мероприятий, для установления всех обстоятельств произошедшего. Известно, что о драке правоохранителям стало известно из публикации в социальных сетях.