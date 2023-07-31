Ранее судимого вора и насильника задержали за нападение на девушку в лесополосе

В Красногвардейском районе произошло нападение на девушку. Подозреваемого в ее избиении и изнасиловании задержали. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 30 июля в полицию поступила телефонограмма из больницы о попавшей в медучреждение девушки с многочисленными гематомами и ушибами головы, рук и ног. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшая рассказала о том, что ее избил и изнасиловал малознакомый мужичина.

Утром 30 июля подозреваемый был задержан. Как стало известно следствию, ранее он был неоднократно судим за кражу, изнасилование, а также производство, сбыт и перевозку запрещенных средств.

В 2017 году мужчину приговорили к 3,8 годам лишения свободы, но в 2019 году его освободили досрочно. Однако в 2022 году его осудили по части 1 статьи 158 (тайное хищение чужого имущества) и приговорили к одному году условного срока с испытательным сроком на два года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании правоохранителями мигранта, которого подозревают в изнасиловании 23-летней девушки.