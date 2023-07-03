Мигранта задержали за изнасилование 23-летней продавщицы в квартире на Яхтенной

В Приморском районе произошло изнасилование молодой продавщицы. Девушка обратилась к прохожему во дворе с просьбой о помощи.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, перепуганную пострадавшую заметили у дома на Яхтенной улице около девяти вечера 1 июля. Девушка пояснила, что ее изнасиловали по месту жительства.

На место прибыли правоохранители, которые за совершение преступления «по горячим следам» задержали 34-летнего неработающего гражданина Армении. По версии следствия, мужчина изнасиловал 23-летнюю продавщицу в тот же день, находясь у нее дома.

Злоумышленника задержали и поместили в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе произошло изнасиловании девушки, оставшейся на дежурство в конюшне.