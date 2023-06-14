В изнасиловании девушки в конюшни Петербурга подозревают иностранца

В Пушкинском районе разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки, которая дежурила в конюшне. Жертва преступления смогла описать злоумышленника. Подозреваемым оказался 33-летний иностранец.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 июня в полицию поступило сообщение от 22-летней девушки. Она сообщила, что во время дежурства в конюшне, ее изнасиловал неизвестный мужчина. Кроме того, злодей под угрозой ножа похитил у пострадавшей 15 тысяч рублей.

Девушка смогла описать своего насильника. Правоохранители составили ориентировку. Подозреваемым оказался 33-летний иностранец, который не стоит на миграционном учете.

Сейчас полицейские принимают меры по розыску.

По факту произошедшего 13 июня возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) или к другим лицам, а также по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в одной из конюшен Пушкинского района произошло изнасилование 22-летней девушки. Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.