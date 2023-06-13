В конюшне конноспортинвого клуба в Пушкинском районе изнасиловали 22-летнюю девушку, оставшуюся там на ночное дежурство

В одной из конюшен Пушкинского района произошло изнасилование 22-летней девушки. Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.

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В понедельник, 12 июня, в полицию поступило сообщение о изнасиловании в конюшне конноспортивного клуба в Пушкинском района. Как сообщает Neva.Today, пострадавшей стала 22-летняя девушка.

Преступление произошло в районе трех утра. К дежурившей в конюшне девушке подкрался незнакомец и, угрожая ножом, совершил изнасилование. О произошедшем в полицию пострадавшая решилась рассказать к половине пятого утра.

Правоохранители занялись установкой всех обстоятельств произошедшего, а также проверкой слов заявительницы на достоверность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обвиняемого в изнасиловании девочки сотрудника социального центра отправили в СИЗО до середины июля.