Обвиняемого в изнасиловании девочки сотрудника социального центра отправили в СИЗО до середины июля

Сотрудника социального центра в Петербурге, обвиняемого в изнасиловании воспитанницы центра отправили в следственный изолятор. Там мужчина проведет до середины лета.

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Невский районный суд вынес меру пресечения сотруднику центра временного содержания подростков в Петербурге. Его обвиняют в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, о изнасиловании пострадавшая рассказала сама. Известно, что 14-летняя девочка является гражданкой ближнего зарубежья, в центре она оказалась, сбежав от родителей в Москве.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия), по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Суд отправил работника социального центра в СИЗО до 14 июля 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки работника центра временного содержания подростков.