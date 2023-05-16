В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки работника центра временного содержания подростков

Сотрудники полиции задержали в Петербурге работника социального центра по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. О преступлении заявила сама девочка. Известно, что девочка оказалась в центре из-за своего аморального образа жизни, который подросток начала вести, сбежав от своих родителей в другом городе.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Правоохранители задержали работника центра временного содержания подростков в Петербурге. Его подозревают в изнасиловании 14-летней гражданки ближнего зарубежья. Об этом сообщает Neva.Today.

Выяснилось, что подросток оказалась в социальном центре из-за своего асоциального образа жизни, сбежав от родителей в Москве.

На данный момент с пострадавшей работают специалисты, а в отношении подозреваемого в преступлении сотрудника социального центра возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за изнасилование москвички на Финском заливе разыскивают мигранта со шрамом.