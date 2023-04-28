В Петербурге за изнасилование москвички на Финском заливе разыскивают мигранта со шрамом

Правоохранители Петербурга ищут мигранта, который после знакомства в клубе изнасиловал жительницу Москвы на берегу Финского залива. У злоумышленника протягивается шрам от уха до затылка.

Фото: Санкт-Петербург.ру/ Соня Кроневальд

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, к правоохранителям 28 апреля обратилась 21-летняя девушка, которая пояснила, что накануне под утро ее изнасиловал новый знакомый из клуба на канале Грибоедова.

Сначала мужчина предложил пострадавшей покататься по городу, после чего доехал с ней до Финского залива. Остановившись в районе железнодорожной станции «Бронка», злоумышленник изнасиловал девушку, а затем оставил ее в Ломоносове.

Известно, что за совершение преступления разыскивается мигрант с бородой, одетый во все черное. Мужчина ростом около160 сантиметров и имеет шрам на голове от правого уха до затылка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе 25 апреля иностранный гражданин изнасиловал женщину. Преступником оказался 14-летний подросток.