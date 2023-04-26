В Петербурге 14-летний мигрант изнасиловал 45-летнюю женщину

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мигрант с помощью силы изнасиловал женщину. Преступником оказался 14-летний подросток. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 25 апреля, в полицию поступило сообщение от 45-летней жительницы о том, что в ее квартиру по Ярославском проспекту ломится посторонний.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего жителя страны ближнего зарубежья. По словам заявительницы, задержанный молодой человек 20 апреля, применив физическую силу изнасиловал ее.

В среду, 26 апреля, правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийства) и пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства).