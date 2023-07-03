Петербуржцев предостерегли от употребления необработанной родниковой воды

Специалисты предупредили, что употребление необработанной воды из родника может привести к заражению инфекциями. Жидкость стоит пропустить через фильтр или обеспечить ее очищение другим способом.

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Эксперты Управления Роспотребнадзора по Петербургу напомнили, что в природных источниках, вероятно, есть много вредных примесей и веществ, которые способны спровоцировать развитие разных болезней, в том числе и гепатита А.

Дело в том, что родниковые воды не проходят фильтрацию, как это происходит, например, с проточной или бутилированной водой. Именно поэтому в такой среде свободно размножаются бактерии.

Специалисты рекомендуют воздержаться от употребления родниковой воды и сделать выбор в сторону жидкости, которая прошла через обработку и фильтрацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горячая вода содержит в себе примеси железа, которые неблагоприятно влияют на почки, поэтому пить ее без обработки категорически нельзя. Очистить жидкость от вредных частиц можно с помощью фильтра.