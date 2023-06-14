Эксперт рассказал, почему опасно пить горячую воду из крана

Горячая вода содержит в себе примеси железа, которые неблагоприятно влияют на почки. Очистить жидкость от вредных частиц можно с помощью фильтра.

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Горячая вода из крана не предназначена для питья. Об этом сообщил эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд в интервью «МК в Великом Новгороде».

По данным специалиста, кипяток, текущий из крана имеет примеси, которые при употреблении могут быть вредны для организма человека. В частности железо, которое вредит почкам.

Все дело в том, что холодная и горячая вода проходят разную подготовку. Последняя является скорее технической.

Однако, по словам ученого, теплую воду из крана все же можно сделать питьевой. Например, с помощью фильтров. Но намного быстрее для напитков будет вскипятить уже чистую холодную воду, нежели экспериментировать с горячей.