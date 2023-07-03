В Петербурге частично затонувший ресторан «Серебряный кит» решили разобрать

Ресторан на воде, который постигла печальная участь, все-таки решили демонтировать. Еще весной объект частично затонул.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Речь идет о печально известном заведении общественного питания «Серебряный кит», который пытались продать несколько раз. Про демонтаж объекта 2 июля рассказали очевидцы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Пользователи Сети рассказали, что недалеко от ресторана-дебаркадера стоял плавучий кран. Здесь же постоянно появлялись рабочие, которые что-то разбирали и делали снимки.

Сроки завершения работ по демонтажу объекта на проспекте Обуховской обороны пока неизвестны. Все детали уточняются.

Напомним, что неэксплуатируемый на тот момент ресторан частично затонул 27 марта 2023 года. Все произошло из-за повреждения понтона после столкновения со льдиной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале мая частично затонувший ресторан «Серебряный кит» планировали продать более чем за 20 миллионов рублей.