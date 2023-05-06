Более чем за 20 млн рублей планируют продать ресторан «Серебряный кит», потонувший под конец марта
В Петербурге снова пытаются продать плавучий ресторан «Серебряный кит». Известно, что судно частично затонуло еще в конце марта текущего года. Сейчас продавец просит за него более 20 миллионов рублей.
Объявление о продаже ресторанного комплекса «Серебряный кит» появилось на Авито 5 мая. Владелец указал, что сейчас судно находится в затонувшем состоянии. В нем есть три палубы и трюм на 2,8 тысяч квадратных метров.
Длина ресторана достигает 65 метров, а ширина составляет около14 метров. Также уточняется, что судно может вместить 50 пассажиров. Известно, что новому владельцу предлагают приобрести «Серебряный кит» за 22 миллиона рублей.
Напомним, что ресторан пытались продать за 35 миллионов рублей еще осенью прошлого года. После этого, в конце марта 2023 года, судно частично потонуло в Неве. По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что к подтоплению судна привело повреждение понтона льдом.