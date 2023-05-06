Более чем за 20 млн рублей планируют продать ресторан «Серебряный кит», потонувший под конец марта

В Петербурге снова пытаются продать плавучий ресторан «Серебряный кит». Известно, что судно частично затонуло еще в конце марта текущего года. Сейчас продавец просит за него более 20 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Объявление о продаже ресторанного комплекса «Серебряный кит» появилось на Авито 5 мая. Владелец указал, что сейчас судно находится в затонувшем состоянии. В нем есть три палубы и трюм на 2,8 тысяч квадратных метров.

Длина ресторана достигает 65 метров, а ширина составляет около14 метров. Также уточняется, что судно может вместить 50 пассажиров. Известно, что новому владельцу предлагают приобрести «Серебряный кит» за 22 миллиона рублей.

Фото: скриншот объявления на Авито

Напомним, что ресторан пытались продать за 35 миллионов рублей еще осенью прошлого года. После этого, в конце марта 2023 года, судно частично потонуло в Неве. По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что к подтоплению судна привело повреждение понтона льдом.