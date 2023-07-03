После задержки нескольких самолетов до Турции в Петербурге прокуратура организовала проверку

Несколько самолетов сильно задержали на вылет из Пулково в Турцию. Время отправления одного из них перенесли на целый день, при этом пассажиров вернули обратно в аэропорт. В сложившейся ситуации было решено организовать проверку.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Петербургская транспортная прокуратура изучает факт задержки рейсов до Турции и выясняет, соблюдались ли при этом права пассажиров. Предварительно, рейсы передвинули на другое время по техническим причинам.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) рассказали, что сотрудники надзорного ведомства оценят ситуацию, а также установят, были ли обеспечены пассажирам все необходимые условия на время задержки. Уточняется, что авиакомпания предоставила гражданам еду и напитки.

Таким образом, два задержанных вылета должны были осуществить вечером 2 июля, а третий — в понедельник утром. Согласно расписанию Пулково, еще один самолет в Анталью от Turkish Airlines, запланированный на 02:50 понедельника, также вылетит только около 11:00 по мск.

Напомним, что ранее рейсы до Турции в Петербурге задержали 1 и 2 июля. Так,у одного из самолетов время вылета в субботу изменилось больше чем на сутки. После этого, в воскресенье, стало известно о задержке еще двух рейсов от того же перевозчика.