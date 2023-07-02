В Пулково больше суток задерживается рейс в Турцию

Рейс Санкт-Петербург – Анталья более суток задерживается. Причина — неполадки с самолетом.

Фото: baltphoto

В Пулково уже больше суток задерживается рейс в Анталью Турции. Об этом сообщают Известия.
Первоначально вылет из Петербурга был запланирован 1 июля в 15:05. Но этого не произошло из-за неполадок с воздушным судном. Райс отложили. Повторно вылет был назначен на 6:00 следующего дня. Тем не менее пассажиры так и не смогли добраться до точки назначения. Утром 2 июля их снова предупредили о переносе времени отправления — на этот раз не раньше, чем в 21:30.

Все это время путешественники стойко сидят в аэропорту. Ведь гостиницу им не могут предложить из-за отсутствия свободных мест.

По словам представителя компании, самолет не смог вылететь из-за поломки одной детали. Ее заказали из Стамбула. Но даже с ее приходом оперативно привести авиалайнер в порядок техникам не удалось. Теперь пассажиры вынуждены ждать запасной самолет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 12 июня на вылет задержали сразу пять рейсов, четыре из которых должны выполнить внутри страны. Также позже осуществят вылет по одному из международных направлений.

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