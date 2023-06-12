В Пулково 12 июня задерживают пять рейсов на вылет

В Санкт-Петербурге 12 июня на вылет задерживают сразу пять рейсов, четыре из которых должны выполнить внутри страны. Также позже осуществят вылет по одному из международных направлений.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

Согласно данным сайта Пулково, в понедельник пассажиры пяти самолетов покинут Петербург с задержкой. В частности речь идет о путешествии во Владивосток, Калининград, Душанбе и Иркутск. За полеты отвечают авиакомпании «Уральские Авиалинии» и «S7».

С пяти утра на 10:45 перенесли вылет воздушного судна до Владивостока. По направлению «Санкт-Петербург — Калининград» задержат сразу два рейса. Первый перенесли с 10:40 на 12:40, а второй — с 12:45 на 13:25. Еще один задержанный рейс «Уральских Авиалиний» отправят в Душанбе, но не в 14:45, как планировали, а в 18:20.

Также позже из Пулково вылетит самолет до Иркутска от «S7». Вместо 12:30 он отправится в 13:20.

Все остальные самолеты должны покинуть петербургский аэропорт вовремя. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что между Северной столицей и Шанхаем запустили прямое авиасообщение.