В Пулково запустили прямой рейс с Шанхаем

Впервые с 2019 года возобновлены прямые рейсы с Северной столицей и Шанхаем. Полеты будут проходить на Airbus A330-300.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стало известно, что спустя несколько лет из города на Неве вновь можно улететь прямым рейсом в Шанхай, об этом сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Самолет будет летать во вторник, четверг и субботу. Рейсы выполняются на Airbus A330-300. Время вылета из Шанхая обозначено в 15:55, пассажиры прилетают в Пулково в 21:05. Из Северной столицы вылет запланирован на 23:05, а прилет в аэропорт Пудун 13:20.

Прямой рейс с Шанхаем не возобновляли с 2019 года, когда началась пандемия коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что рейсам между Петербургом и Тегераном будут заниматься три авиакомпании. Они запланированы на самолетах Airbus A340-300.