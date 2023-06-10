Перелеты между Петербургом и Ираном будут осуществлять сразу три авиакомпании

Петербург и Иран свяжет еще одна авиакомпания, которая будет осуществлять рейсы в двух направлениях по пятницам. Таким образом, перелеты, связывающие город на Неве и Иран будут осуществляться в три раза чаще, чем в прошлом году.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

В минувшую пятницу, в аэропорте Пулково приземлился самолет авиакомпании Mahan Air, прилетевший в Северную столицу из Тегерана. В пресс-службе аэропорта рассказали, что это третья авиакомпания, которая свяжет Петербург и Иран.

Так, каждую пятницу авиакомпания будет осуществлять авиаперелеты между Петербургом и Ираном в двух направлениях. Известно, что рейсы будут выполняться на воздушных суднах Airbus A340-300.

Рейс из Тегерана в Петербург будет отправляться в 5 утра и приземляться в Пулково в 09:30. В обратном направлении самолет вылетит в 11:10 и окажется в Иране уже в 16:10.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что судебные приставы проверили пассажиров в Пулково на наличие долгов.