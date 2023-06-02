Судебные приставы проверили пассажиров в Пулково на наличие долгов

Судебные приставы в Петербурге проверили пассажиров Пулково на наличие долгов перед вылетами и оказалось, что таковые имеются у 10 из 80 человек. Оказалось, что на данный момент покинуть страну из-за долгов не могут около 120 тысяч петербуржцев.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Сотрудники ФССП провели «рейд» в Пулково и выяснили, что у каждого восьмого в аэропорту имеются финансовые задолженности. В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу сообщили, что о наличии своих долгов пассажиры узнали прямо перед полетом.

Так, судебные приставы проверили 80 петербуржцев и оказалось, что 10 из них имеют долги перед государством. Погасить задолженности пассажиры обещали по возвращению домой.

Известно, что с января по апрель судебные приставы взыскали порядка 1,2 миллиарда рублей с жителей Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перелеты в направлении «Санкт-Петербург – Иран» будут осуществляться каждый четверг.