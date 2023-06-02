Перелеты в направлении «Санкт-Петербург – Иран» будут осуществляться каждый четверг

В первый день лета из Петербурга вылетел самолет в Иран. Время в полете составило около четырех с половиной часов, после чего петербуржцы прибыли в Тегеран. Известно, что рейсы в этом направлении будут осуществляться каждую неделю.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

В четверг, 1 июня, осуществился первый перелет из аэропорта Северной столицы в Иран. В пресс-службе аэропорта Пулково рассказали, что рейсы в этом направлении будут осуществляться на постоянной основе раз в неделю, по четвергам.

Известно, что перевозчиком выступила российская компания Nordwind Airlines. Перелет осуществлялся лайнером Airbus A321, на борту которого одновременно может находиться до 220 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пулково документы пассажиров внутренних рейсов стали проверять на 60% быстрее.