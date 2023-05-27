В Пулково документы пассажиров внутренних рейсов стали проверять на 60% быстрее

В петербургском аэропорту оборудовали еще один пункт досмотра, а также стали быстрее проверять документы. Изменения коснулись системы контроля по рейсам внутренних направлений.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» рассказали, что теперь пассажиры внутренних рейсов смогут пройти в Пулково проверку документов на 60% быстрее, чем раньше.

Отмечается, что это связано с увеличением пропускной способности зоны проверки документов на входе в зону предполетного досмотра внутренних воздушных линий. Таким образом, количество пунктов увеличилось с 10 до 16.

Кроме того, продолжается реконструкция зон посадки в зале вылета. Там, где проходит регистрация, планируется в 2,5 раза увеличить количество устройств для самостоятельной печати посадочных талонов для граждан без багажа.

Уточняется, что в общем среднее время обслуживания пассажиров в терминале должно сократиться на 20%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что стартовали прямые рейсы из Северной столицы в Нижний Новгород.