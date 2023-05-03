В Петербурге стартовал запуск самолетов Smartavia до Нижнего Новгорода

С мая жители Петербурга могут добраться прямым рейсом до Нижнего Новгорода самолетами Smartavia.

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Известно, что рейс «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» будет выполняться почти каждый день. исключением станет суббота, когда самолеты по указанному направлению выпускать не будут. Об этом сообщает Brif со ссылкой на пресс-службу Пулково.

За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания Smartavia. Вылет из Петербурга в зависимости от дат будет осуществляться около 08:40, 08:55 или 09:05 утра, а прибытие на территорию Нижнего Новгорода запланировано на 10:30, 10:40 или 10:45 соответственно.

В обратном направлении пассажиров отправят в 11:30, 11:45 или 11:55. Таким образом, до культурной столицы воздушное судно долетит в 13:30, 13:40 или в 14:05.

Уточняется, что время указано местное для каждого аэропорта.