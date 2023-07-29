За 2023 год «АвтоВАЗ» намерен инвестировать в производство несколько миллиардов рублей

В 2023 году инвестиционная программа «АвтоВАЗа» составит десятки миллиардов рублей. В частности, средства планируется направить на производство нескольких моделей автомобилей и разработку нового двигателя.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ходе саммита Россия – Африка президент компании Максим Соколов отметил, что в этом году на реализацию автомобильных деталей и производство машин автоконцерн может потратить несколько десятков миллиардов рублей.

За счет выделенных средств отработают производство Iskra, Lada Aura, а также кроссовера на базе Vesta, сообщает ТАСС. Еще один проект — новый двигатель для «Niva». В список того, что может нуждаться в инвестициях, занесены и другие продукты.

Президент «АвтоВАЗа» добавил, что по итогам первого полугодия компания получила небольшую чистую прибыль по МСФО.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Lada Iskra к концу 2024 года заменит семейство автомобилей Lada Granta.