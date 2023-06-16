Lada Iskra в конце 2024 года заменит семейство автомобилей Lada Granta

На смену Lada Granta придет новое семейство автомобилей. В конце следующего года специалисты займутся производством Lada Iskra.

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Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что название нового бренда уже утверждено правлением. Запуск производства нового семейства автомобилей запланирован на конец следующего года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что продавать Lada Iskra могут начать в 2025 году. Ее дизайн в чем-то пересечется с автомобилем Lada Vesta — флагманом продуктовой линейки «АвтоВАЗа».

Напомним, что сейчас организация владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Марка автомобилей пока состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что гостям ПМЭФ показали новую Lada X-Cross 5.