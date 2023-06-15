Гостям ПМЭФ-2023 показали, как выглядит новая Lada X-Cross 5

В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» представили Lada X-Cross 5. Первыми новинку смогли увидеть гости Петербургского международного экономического форума.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, автомобиль показали 14 июня, в первый день мероприятия. Известно, что серийное производство анонсировали в тот же день, оно будет запущено до конца этой недели.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Новые кроссоверы будут выпускать на заводе «Lada Санкт-Петербург». Напомним, что в начале 2023 года он перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ».

В настоящее время известно, что X-Cross 5 разработан на базе китайского FAW Besturn T55. Транспортное средство дополнено турбированным двигателем, объем которого достигает полутора литров, в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, оснащенной двойным сцеплением.