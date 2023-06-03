Производство новой модели «Лады» на бывшем заводе Nissan в Петербурге стартует 14 июня

С 14 июня площадка бывшего завода Nissan в Петербурге, известная теперь как завод «Лада Санкт-Петербург», возобновит производство автомобилей. Речь идет о выпуске новой модели «Лады».

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На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов представил презентацию, после которой стали известны сроки открытия бывшего завода Nissan в Северной столице. Так, дата возобновления производства — 14 июня, сообщает АБН.

Уточняется, что новые автомобили начнут производить при участии партнера. На заводе выпустят первую модель авто Lada X-Cross 5. Предполагается, что в течение двух лет с момента открытия завода будет выпущено еще как минимум две новинки.

О закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге «АвтоВАЗ» заявил еще в феврале 2023 года.