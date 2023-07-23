Три ленинградца ждут результаты анализы на холероподобный возбудитель. Они контактировали с зараженным из Индии.

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Трое жителей Ленобласти могли контактировать с зараженным холерой гражданином Индии. В связи с этим их посадили на карантин и взяли анализы. В изоляции люди будут проводить время, пока не будут ясны результаты. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

Известно, что первый зараженный был выявлен в Тамбовской области. Это заболевание привез с собой житель Индии. Его уже также изолировали и более чем у 400 человек, которые контактировали с зараженным холероподобным возбудителем вязли анализы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что массовую вакцинацию от COVID-19 для многих категорий граждан уберут из Национального календаря профилактических прививок. Изменения начнут действовать со следующего апреля.