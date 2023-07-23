Минздрав хочет убрать массовую вакцинацию от коронавируса с апреля

Массовую вакцинацию от COVID-19 для многих категорий граждан уберут из Национального календаря профилактических прививок. Изменения начнут действовать со следующего апреля.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Министерство здравоохранения изменит Национальный календарь профилактических прививок. С 1 апреля 2024 года вакцинировать от коронавируса будут только тех, кто уязвим к болезни. Об этом стало известно на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, прививки от COVID-19 будут ставить людям старше 60 лет. Специалисты связывают это решение с формированием высокого уровня коллективного иммунитета. Настоящий приказ будет действовать до 1 марта 2030 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в стационарах медицинских учреждений Ленобласти больше нет болеющих COVID-19. Их выписали. Единичные заболевшие переносят недуг в легкой форме дома.