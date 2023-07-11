Больницы Ленобласти выписали всех пациентов с COVID-19 домой

В стационарах медицинских учреждений Ленобласти больше нет болеющих COVID-19.

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В медучреждениях Ленобласти больше нет «ковидных» больных. Их всех выписали. О этом сообщает Патрульный Петербурга.

Выяснилось, что на больничных койках в Ленинградской области теперь лежат люди с другими заболеваниями. А те, кто заразился коронавирусом фиксируются единично и обычно лечатся дома из-за легкости формы.

Поэтому сейчас, глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Историк просит переключить внимание на иммунизации против кори. В частности, мигрантов.

Напомним, два года назад ежедневно в регионе фиксировалось около 300-400 больных COVID-19. Теперь же эти значения дошли до единиц. Всего с начала коронавирусной пандемии было зафиксировано почти 259 тысяч заразившихся. А 3510 больных скончались.