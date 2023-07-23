Троих мужчин ранили ножом в результате конфликта в Петербурге

В Калининском районе вечером 22 июля случился конфликт между группой петербуржцев. В результате трое оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 22 июля в полицию позвонила жительница Калининского района Северной столицы. Она рассказала, что во дворе ее дома случилась драка, во время которой несколько мужчин были ранены ножом. А нападавший скрылся на автомобиле.

Полицейские выехали на место. Выяснилось, что внезапный конфликт произошел между группой молодых людей около девяти часов вечера. В результате неизвестный ударил троих мужчин ножом.

С различными ранениями пострадавших доставили в больницу. 37-летний участник происшествия находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин, 35-и и 36-и лет, в состоянии средней тяжести.

Чтобы поймать злоумышленника, был объявлен план перехват. Спустя несколько минут подозреваемых удалось задержать. В машине оказались трое петербуржцев, один из которых ранее был судим, мигрант и 44-летняя женщина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе женщина пронзила супруга ножом и вызвала полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.