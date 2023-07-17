На Дальневосточном проспекте петербурженка пырнула мужа ножом и призналась во всем полиции

В Невском районе женщина пронзила супруга ножом и вызвала полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 июля около половины пятого вечера в экстренные службы обратилась обеспокоенная петербурженка, которая пояснила, что она пронзила супруга ножом в квартире на Дальневосточном проспекте.

По указанному адресу был обнаружен раненый в живот 35-летний мужчина, которого экстренно госпитализировали в больницу. В той же квартире задержали 38-летнюю гражданку, которая во время внезапной ссоры после совместного распития спиртного ударила мужа ножом.

Петербурженку поместили в СПСЗЛ. У пострадавшего диагностировали колото-резаную проникающую рану брюшной стенки живота. На отделение реанимации он попал в состоянии средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе пьяное застолье супругов закончилось кровавым конфликтом. Мужчина приревновал жену к другу по переписке, а затем пронзил ее ножом.